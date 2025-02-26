Натигу Джавадлы отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство о замене меры пресечения журналисту MeydanTV Натигу Джавадлы на домашний арест. Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

"Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, а 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы.

Хатаинский районный суд Баку 25 февраля рассмотрел ходатайства об изменении меры пресечения Джавадлы на домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

«Натиг Джавадлы был задержан 6 декабря прошлого года, спустя два дня ему была избрана мера пресечения в виде ареста и с тех пор следственные действия с ним не проводятся. Сама мера пресечения в отношении него была избрана без всяких доказательств и улик. С другой стороны, содержания Джавадлы под стражей создает для его семьи моральные страдания и материальные лишения. Джавадлы - кормилец в семье, арест лишает его возможности заниматься воспитанием и учебой своих несовершеннолетних детей. Джавадлы сам занимался учебой детей, помогал им выполнять домашние задания. Мы просили суд перевести Джавадлы на период следствия под домашний арест хотя бы по гуманитарным соображениям, мы уже однажды подавали такое ходатайство по материальным и процессуальным основаниям. К сожалению, суд и в этот раз оставил без удовлетворения ходатайство», - рассказала Садыгова.

По ее словам, сам Джавадлы участвовал в судебном процессе и связал арест со своей журналистской деятельностью. Адвокат добавила, что на решение суда будет подана апелляция.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ходатайство Джавадлы отклонено. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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