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13:12, 25 февраля 2025

Стало известно и гибели еще двух уроженцев Дагестана на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Даниял Абдулаев из села Белиджи и старший сержант Марат Мирзоев из села Геджух убиты на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1269 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на 24 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1267 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевого задания погибли жители Дербентского района рядовой Даниял Абдулаев из села Белиджи и старший сержант Марат Мирзоев из села Геджух. Они посмертно награждены орденом Мужества, сообщается в телеграм-канале администрации Дербентского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1269 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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