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14:48, 24 февраля 2025

Житель Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фазиль Менглиязов из Ногайского района убит в ходе специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1267 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 23 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1266 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне военной операции на Украине убит Фазиль Менглиязов.  21 февраля в его родном селе Кунбатар Ногайского района прошла церемония открытия мемориальной плиты, о чем сообщил официальный телеграм-канал администрации Ногайского района Дагестана.

По информации районного издания "Степные вести", Фазиль Менглиязов награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1267 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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