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04:26, 24 февраля 2025

Житель Северной Осетии разыскивается после конфликта со стрельбой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во Владикавказе один из участников конфликта ранил другого из огнестрельного оружия и сбежал. Его разыскивает полиция.

Во Владикавказе вечером 23 февраля произошел конфликт с участием нескольких мужчин.

В ходе конфликта, произошедшего на улице Коста в районе дома 19, один из участников выстрелил из огнестрельного оружия в молодого человека и сбежал, сообщает МВД по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Пострадавший - 22-летний житель республики, он госпитализирован, состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Полицейские установили личность подозреваемого в стрелье, это 33-летний житель республики. Во Владикавказе введен план "Перехват".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 февраля в селе Хучни в Дагестане водитель легкового автомобиля стрелял в полицейских, при задержании он был ранен.

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Автор: "Кавказский узел"

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