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21:04, 16 февраля 2025

В Дагестане водитель автомобиля обстрелял сотрудников полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в Табасаранском районе Дагестана, где при въезде в село Хучни водитель легкового автомобиля стрелял в полицейских. При задержании мужчина был ранен.

Инцидент произошел вечером 15 февраля на въезде в село Хучни. 

"Сотрудниками полиции для проверки документов был остановлен легковой автомобиль, за рулём которого находился мужчина 1993 года рождения, - сообщает сегодня Следком по Дагестану в своем телеграм-канале. - Последний из огнестрельного оружия произвёл выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании".

Следственный комитет проводит процессуальную проверку, решение о мере пресечения пока не вынесено.

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Автор: "Кавказский узел"

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