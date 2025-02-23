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15:57, 23 февраля 2025

Армянский оппозиционер Казарян отверг обвинение в угрозе судьям

Эдгар Казарян. Фото: https://www.aysor.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционер Эдгар Казарян заявил о невиновности по делу об угрозе судьям и связал уголовное преследование с критикой в адрес Конституционного суда Армении.

Как писал "Кавказский узел", бывшему дипломату и оппозиционеру Эдгару Казаряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 490 УК Армении . Казарян критиковал решение Конституционного суда по вопросу смены Конституции, и этот эпизод, по данным защиты, лег в основу обвинения.

Эдгар Казарян - общественно-политический деятель, бывший посол Армении в Польше, бывший губернатор Вайоцдзорской области, возглавлял "Движение независимости", выступал на митингах с критикой правительства. В октябре 2022 года был избит перед подъездом своего дома в Ереване. Он связал нападение со своей оппозиционной деятельностью, указав, что ранее получал угрозы.

Ереванский суд сегодня огласил решение о мере пресечения Эдгару Казаряну. Рассмотрение ходатайства следствия состоялось вчера, 22 февраля. Суд избрал в качестве меры пресечения административный контроль, заявил сегодня журналистам после оглашения решения адвокат оппозиционера Рубен Меликян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". 

Адвокат отметил, что суд запретил Казаряну публично высказывать мнение о судьях, следователях, прокурорах, адвокатах, судебных исполнителях до завершения расследования.

«Конкретного срока ограничений в решении суда нет. Абсурдность в том, что Казарян не сможет заявить, в частности, что Ваге Григорян был избран зампредом Конституционного суда нелегитимно. За это мнение за ним придут. Мы сожалеем о таком решении, которое свидетельствует об ограничении свободы слова, а судебная власть не гарантирует защиту этого права», - сказал адвокат, добавив, что защита обязательно обжалует решение в апелляционной инстанции.

Эдгар Казарян до слушания ходатайства представил подробности своего дела. По его словам, уголовное преследование связано с критикой решения Конституционного суда, признавшего соответствующим Конституции регламент комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Вместо того, чтобы расследовать сообщение о преступлении, обвинение предъявили мне

«Я, в частности, дал оценку решению КС, обвинив суд в предательстве и госизмене. Но вместо того, чтобы расследовать сообщение о преступлении, обвинение предъявили мне. Если они не предатели, то не должны были принимать в производство вопрос соответствия регламента Конституции. Но мало того, что приняли к рассмотрению, однако обсудили не положения регламента комиссии, а прицепились к Декларации независимости», - заявил журналистам Казарян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

30 августа 2024 года Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября того же года Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации. В заключении суда был пункт, который касался Декларации независимости. В частности, суд признал не имеющей правовой силы ссылку в Конституции на Декларацию независимости, в которой упоминается «воссоединение Армянской ССР и Нагорно-Карабахской Автономной области».

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц также высказала мнение, что уголовное преследование Эдгара Казаряна политическое. «Если заявления Никола Пашиняна о скулящих под стенами судьях или о наличии судьи, который может не выполнить его требование, не стали хотя бы формальным основанием для возбуждения уголовного дела, то уголовное преследование Эдгара Казаряна и мера пресечения ему является дискриминацией и политическим преследованием», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, в сентябре 2019 года в ходе пресс-конференции Никол Пашинян, в частности, заявил: «В настоящее время самые бездарные угрозы в нашей стране исходят от судебной системы. Это не значит, что все судьи Армении скулят под стенами, однако считаю очевидным, что такие судьи есть, и обществу известны имена этих судей». Годом ранее Пашинян заявил, что в Армении нет судьи, который может отказаться выполнить его указание.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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