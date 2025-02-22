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00:00, 22 февраля 2025

Оппозиционер Эдгар Казарян обвинен в угрозе представителям правосудия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему послу Армении в Польше, оппозиционному общественному деятелю Эдгару Казаряну грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", Эдгар Казарян -  общественно-политический деятель, бывший посол Армении в Польше, бывший губернатор Вайоцдзорской области, возглавлял "Движение независимости", выступал на митингах с критикой Пашиняна. В октябре 2022 года был избит перед подъездом своего дома в Ереване. Нападение Казарян связал со своей оппозиционной деятельностью, указав, что ранее получал угрозы. 

О предъявлении обвинения бывшему дипломату, оппозиционеру Эдгару Казаряну сообщил в прямом эфире в Facebook* 21 февраля его адвокат Рубен Меликян. 

По его словам, Следком Армении запретил публиковать какую-либо конкретику касательно обвинения. Обычно Следком не запрещает публикацию материалов дела, и такое вето неправомерно, заявил юрист.

"По имеющейся у защиты информации, следователи собрали критику из публичных выступлений Казаряна и на основе этих данных предъявили обвинение. По сути, Казарян обвиняется за свое публичное слово", - отметил адвокат.

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 490 УК Армении "Угроза в отношении судьи, прокурора, следователя, главы следствия или органа дознания, адвоката, представителя, эксперта или судебного исполнителя, либо разглашение информации о них, уничтожение или повреждение их имущества, либо применение насилия в отношении них", пояснил Меликян. Эта статья предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы, указано на портале правовой информации Arlis.am.

Адвокат отметил, что Казарян, в частности, критиковал решение Конституционного суда по вопросу смены Конституции. "Этот эпизод, согласно нашим источникам, лег в основу обвинения", - сказал он.

Меликян также сообщил, что следствие ходатайствует о мере пресечения в виде подписки о невыезде, судебное заседание назначено 22 февраля.

Сам Казарян на своей странице в Facebook* сообщил, что его "в очередной раз пригласили в отдел по расследованию тяжких преступлений следственного управления Еревана Следкома Армении".

"Честно говоря, не могу вспомнить, какое тяжкое преступление я совершил", - написал он, добавив, что власти давно "крутятся вокруг него с целью найти хоть какой повод для уголовного преследования, однако безуспешно".

По словам Казаряна, он высказывает свое гражданское мнение. "Выходит, власти нельзя критиковать. Власти пытаются заставить меня молчать", - заключил оппозиционер.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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