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07:36, 23 февраля 2025

Жители астраханского поселка потребовали отремонтировать мост

Мост через ерик Дарма в поселке Морском. Скриншот публикации https://vk.com/wall-37473293_1907370

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мост в астраханском поселке Морском находится в ветхом состоянии, местные жители несколько лет добиваются от властей его ремонта.

Жители поселка Морского на окраине Астрахани несколько лет добиваются ремонта моста, который проходит через довольно крупный ерик Дарма, соединяя улицу Акмолинскую и переулок Лобачевского.

Мост в очень ветхом состоянии, бетон несущих балок и плит осыпается, видны части ржавого металла. По мосту ежедневно проезжает большой поток машин и ходят люди. При этом мост не признан аварийным, рассказал председатель ТОС "Поселок Морской" Дмитрий Климчук, слова которого 19 февраля привело астраханское издание "Арбуз Today".

"18 февраля местные жители обратились через прямую линию к председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву. Теперь ждем комиссию, которая проверит состояние моста и примет по нему решение", – отметил Климчук.

Пост про ветхий мост в поселке Морском был 22 февраля размещен в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 113 тысяч пользователей. На 07.30 мск 23 февраля эта запись набрала 49 отметок с реакцией пользователей и 16 комментариев.

"Как рухнет, тогда будут думать, искать крайних", – считает Максим Финников.

"Вот когда рухнет, тогда и отремонтируют, а пока надо потерпеть", – заявил также Омар Гаряев.

"Омар, да не факт. На подъёме на старый мост со стороны Трусово леерные ограждение ещё когда рухнули на машину такси, и что? А ничего. Воз и ныне там. И прошло уже лет семь если не больше", – написал ему в ответ Андрей Баринов.

"Им все равно на народ, уже давно понятно. Можно бы тоже также относиться и не платить налоги", – заявил Сергей Барсуков.

"В Москву пишите на телевидение. После телепередачи сразу отреагируют и моментально сделают мост, и деньги найдут, и так далее", – считает Наталья Сафарова.

"Таких мелких мостов, которые требуют ремонта, много. Не от администрации зависит. Администрация лишь запрашивает средства из Москвы. Даже если будут средства, а не будет возможности у мостовиков, дело с места не сдвинется. Все ремонты планируются заранее. Так что набираем терпение и ждем… у моря погоды", – сыронизировал пользователь с ником Внимание Розыскекатерина.

На 07.30 мск 23 февраля на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалоб горожан не ветхий мост.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы часто жалуются на проблему с благоустройством и изношенной инфраструктурой. Также горожане неоднократно самостоятельно благоустраивали территории после того, как не добились реакции властей на их обращения. Так, 19 сентября 2024 года стало известно, что жители Ленинского района самостоятельно выполнили подсыпку проезжей части, а также обустроили тротуар на одной из местных улиц.

Ранее жители Ленинского района неоднократно просили власти решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами. 5 февраля 2024 года они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его о содействии с решением этих проблем. Не дождавшись реакции властей, 6 апреля 2024 года астраханцы самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

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Автор: "Кавказский узел"

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