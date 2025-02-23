Проезд к высокогорному дагестанскому селу закрыт из-за схода лавины

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После схода лавины перекрыто автомобильное сообщение с селом Тлянада.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 февраля из-за схода лавины в Дагестане было приостановлено автомобильное движение к 14 селам на автодороге Тлярата - Камелюх. Вечером 22 февраля власти сообщили, что проезд к 10 селам восстановлен.

Поздно вечером 22 февраля на участке дороги Тахота - Тлянада ниже села Тлянада на трассы сошла лавина объемом более тысячи кубометров. Дорога в село Тлянада закрыта, автомобильное сообщение отсутствует, однако имеется пеший проход, сообщает главное управление МЧС России по Дагестану на своем официальном сайте.

Работы по расчистке дороги планируется начать сегодня утром.

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