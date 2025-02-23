"Платон" отменил штрафы после жалоб дальнобойщиков юга России

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После жалоб дальнобойщиков, в том числе их регионов юга России, оператор системы "Платон" отменил штрафы, которые были выписаны ошибочно из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Как писал "Кавказский узел", система "Платон" функционирует с ошибками из-за радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, а водителям в результате приходят крупные штрафы, заявили 9 февраля дальнобойщики, записавшие обращение к Владимиру Путину. Авторы видеообращения приехали в Краснодар из разных регионов, в том числе из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Волгоградской и Ростовской областей. После жалобы чиновники наконец обратили внимание на проблему ошибочных штрафов.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

"Платон" отменил штрафы, которые выписывались дальнобойщикам из-за средств радиоэлектронной борьбы, пишет 22 февраля "Коммерсант".

Оператор системы сообщил, что "в особый режим работы переведены 32 рамки, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ".

Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин отметил, что перевозчики обращаются в Ространснадзор уже по тем штрафам, которые оплатили, так как "по вновь открывшимся обстоятельствам они также получают возможность подать претензию". Он отметил, что обращения от оштрафованных перевозчиков приходят "ежечасно, ежеминутно". "В первые дни нам по одному перевозчику подтвердили отмену 36 постановлений, но он жалобы не писал. Пришлось подкорректировать. Почему многие логистические компании не составляют претензии? За несколько лет у нас сложилось мнение, что нормальной реакции на жалобы не будет", - заявил Матягин изданию, добавив, что сейчас идут проверки штрафов за декабрь-февраля, но уже есть договоренность по проверкам периода с август по ноябрь 2024 года.

Однако, также сообщил Матягин, РЭБ влияют и на систему ГЛОНАСС, и некоторым перевозчикам, которые занимаются транспортировкой опасных грузов, леса или пассажиров, приходят штрафы на сотни тысяч рублей. "Мне уже несколько скриншотов скидывали с их личных кабинетов. Машина едет по трассе "Дон", а от воздействия РЭБ навигационная система показывает, как кардиограмму, то он двигается по магистрали, а потом оказывается где-то в полях", - отметил он.

По данным исполнительного директора Transasia Logistics Кирилла Латинского, зон, которые покрывает РЭБ, много - это Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также Приволжский федеральный округ. "То, что отменяются штрафы, это очень хорошо. Но хотелось бы, чтобы при возникновении подобных моментов, на рынке все-таки действовали не тогда, когда уже есть определенная шумиха, и бизнес взволнован, а все-таки заранее", - отметил он.

Сам оператор "Платона" добавил, что воздействия внешних факторов, в том числе РЭБ, подтверждается примерно в пяти процентах случаев.

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