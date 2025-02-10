Дальнобойщики на Кубани потребовали отменить штрафы в системе "Платон"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за радио-электронной борьбы с дронами система "Платон" функционирует с ошибками, в результате водителям приходят крупные штрафы, заявили дальнобойщики в Краснодаре, записавшие обращение к Владимиру Путину.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

В записи видеообращения к президенту приняли участие более 100 человек.

"География приехавших максимально широкая: Надым, Йошкар-Ола, КБР, Дагестан, Адыгея, Волгоград, Ульяновск, города: Кропоткин, Апшеронск, Краснодар, Горячий ключ, Усть-Лабинск, Майкоп, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Новороссийск. Было много людей из районов Кубани: Динского, Северского и т.д. Проблема предельно серьезная... Из-за работы средств радио-электронной борьбы (РЭБ) система "Платон" работает некорректно. В результате ни в чем не виноватые перевозчики получают огромные штрафы", - написал 9 февраля в своем телеграм-канале депутат городской Думы Краснодара Александр Сафронов.

На видео, опубликованном в его канале стоящий перед большой группой людей обращается к главе государства. "Суммы штрафов из-за некорректной работы Платона доходят до десятков и сотен тысяч рублей", - указал выступающий водитель.

"Водителя большегруза реально оштрафовали в системе "Платон" за то, что он ехал на побережье Исландии! И это не шутка. Вполне реальные 5 тысяч рублей штрафа выставили за нахождение за 4 тысячи километров по прямой от Краснодара! Оно так в системе и отображается на карте", - написал в еще одном посте Александр Сафронов.

Отмечаются случаи, когда грузовики «обнаруживаются» даже в Австралии, указало издание «Утренний юг».

Ранее в защиту грузоперевозчиков выступил депутат Госдумы от Кубани Николай Осадчий, который обратился в Правительство и Генеральную прокуратуру с просьбой отменить штрафы на период работы систем РЭБ и приостановить действие «Платона».

"Перевозчики, собственники грузовых машин сталкиваются с тем, что с конца октября 2024 года российская государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, не срабатывает на трассах. В результате перевозчикам приходится платить огромные необоснованные штрафы на миллионы рублей, указал он с воем обращении от 28 января, опубликованном в его телеграм-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.