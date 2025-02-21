Жалоба дальнобойщиков Путину привлекла внимание к сбоям "Платона"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После коллективной жалобы дальнобойщиков, в том числе из регионов юга России, чиновники заинтересовались проблемой ошибочных штрафов, начисляемых системой "Платон" из-за радиоэлектронной борьбы с дронами.

Как писал "Кавказский узел", система "Платон" функционирует с ошибками из-за радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, а водителям в результате приходят крупные штрафы, заявили 9 февраля дальнобойщики, записавшие обращение к Владимиру Путину. Авторы видеообращения приехали в Краснодар из разных регионов, в том числе из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Волгоградской и Ростовской областей.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

Обращение дальнобойщиков к Путину вынудило чиновников работать с проблемой неправильно назначенных штрафов, рассказали "Кавказскому узлу" один из активистов, причастных к записи видеообращения, а также президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин и председатель комитета по транспорту и экспедированию при ТПП Волгоградской области Алла Бег.

Целью видеообращения было «разорвать информационный вакуум вокруг всей это истории», пояснил краснодарский активист, попросивший не публиковать его имя. «Мы справились – ведь до этого эта проблема в публичной плоскости не поднималась», - подчеркнул он.

После появления видеообращения профильные ведомства начали активно включаться в работу с водителями, подтвердил Владимир Матягин. «12 февраля прошла встреча, на которой была достигнута договоренность о сотрудничестве. Сейчас мы собираем у перевозчиков сведения о штрафах и передаем эти реестры в Ространснадзор для рассмотрения, и пока что по ним не было вынесено решений», - рассказал он.

По словам Матягина, ассоциация «Грузавтотранс» еще в апреле 2024 года впервые подняла тему искажений, возникающих в системе из-за работы РЭБ, но тогда это не вызвало сколько-нибудь значительной реакции. «Это в большей степени касается регионов, в той или иной степени затронутых СВО, где стоят системы РЭБ, но не только их. К примеру, едет грузовик, навстречу ему едет колонна военной техники или с военным имуществом – и там тоже средства РЭБ, и они тоже влияют на аппаратуру», - сказал он.

Может быть, стоит перевести «Платон» на особый режим на период СВО

Президент «Грузавтотранса» считает необходимым провести масштабную ревизию штрафов, назначенных системой «Платон». «Настолько далеко, насколько возможно – хоть за все десять лет. Может быть, стоит перевести «Платон» на особый режим на период СВО, чтобы исключить появление подобных штрафов, тормозящих работу отрасли», - сказал Владимир Матягин.

Из-за некорректной работы бортовых устройств системы «Платон» в связи с воздействием РЭБ Ространснадзор организовал горячую линию для обращения перевозчиков. "Горячая линия по вопросам обжалования штрафов Платон в связи с воздействием РЭБ: +7 (999) 577-70-56", - говорится в сообщении, размещенном 12 февраля на сайте ведомства. Там же приведены адрес электронной почты для обращений перевозчиков и подробное описание действий для обжалования постановления о штрафе.

В свою очередь Алла Бег отметила, что уже зафиксировано несколько случаев отмены штрафов. «Но это не связано с обращением. Пока возвращают тем, кто одними из первых в конце декабря-начале января подал заявление о неправомерных штрафах», - сказала она.

Всего, по ее оценке, было подано около 25 000 заявлений. Алла Бег отметила конструктивную позицию Ространнадзора. «Нам идут навстречу, объясняют, куда нужно отправить жалобу, что там должно быть зафиксировано», - сказала она.

Говоря о сбоях, из-за которых начисляются подобные штрафы, она выделила разрывы связи, когда прямо перед рамками «Платона» вдруг загорается красный сигнал о том, что дорога не оплачена, а метров через 100-150 возвращается зеленый. При этом, по ее словам, иногда водителям приходит уведомление о том, что и за «красный» участок деньги были вовремя списаны. Также бывают ситуации, когда скорость грузовиков, по данным приборов, вдруг повышается до 200, а иногда и до 500 километров в час, сказала Алла Бег.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.