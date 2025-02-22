Советник губернатора Ростовской области арестован

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Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу советника губернатора Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по делу о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Обыски у Виктор Гончарова прошли в рамках уголовного дела замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, который был задержан по подозрениюв превышении полномочий. 21 февраля суд в Ростове-на-Дону отправил Рачаловского под домашний арест.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону сегодн постановил арестовать Виктора Гончарова на два месяца. "Суд постановил избрать Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - цитирует судью ТАСС.

Адвокат Гончарова сообщил, что его подзащитный не признаёт вину в превышении полномочий, сообщает агентство.

Напомним, Гончаров занимал должность замгубернатора Ростовской области с 2010 по 2014 годы, а также в 2016 году. В 2017-2023 годах он был первым заместителем губернатора, а в сентябре 2023 года был назначен советником губернатора.

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