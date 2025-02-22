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06:01, 22 февраля 2025

Сотрудники ФСИН не допустили адвоката к Тимурхану Ибрагимову

СИЗО, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокату Магомеду Нурбагомедову сотрудники ФСИН отказали во встрече с уроженцем Дагестана Тимурханом Ибрагимовым, который пожаловался на пытки в СИЗО.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля стало известно, что осужденный уроженец Дагестана Тимурхан Ибрагимов пожаловался, что его подвергают пыткам, чтобы получить нужные свидетельские показания по уголовному делу.

Адвокат Магомед Нурбагомедов, представляющий интересы Тимурхана Ибрагимова, содержащегося в таганрогском СИЗО-2, рассказал, что его и еще одного адвоката трижды не пускали к их подзащитному – последний раз это случилось 19 февраля.

"Я работаю с ним уже несколько лет. В 2021 году он был осужден по статье 105 УК ("Убийство"), причем написал явку с повинной. Но в прошлом году кто-то решил, что это убийство было заказным. Его перевели из колонии в СИЗО-2 и начали требовать назвать имена заказчиков, угрожая в противном случае завести на него дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), чтобы он не мог подписать контракт и уйти на СВО, как он собирался сделать", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Нурбагомедов отметил, что один из заключенных, которых отбывал срок вместе с Ибрагимовым, сообщил ему, что его подзащитный выглядит так, как будто его пытали. Адвокат сначала попросил своего коллегу, также занимавшегося делом Ибрагимова, посетить того в СИЗО, а после того, как его дважды не пустили туда, поехал сам, но не был допущен.

"Нам говорят, что Ибрагимов сам не хочет с нами общаться, причем мы слышим это не от него самого, а от сотрудников УФСИН. Я полагаю, что они, возможно, не допускают нас до встречи, чтобы у него зажили следы от пыток, и мы не могли их обнаружить", – отметил Нурбагомедов.

Он также рассказал, что написал жалобы в генеральную прокуратуру и областное следственное управление Следкома о превышении следователем своих полномочий и давлении на Ибрагимова.

"Я также обратился в УФСИН и областную прокуратуру, чтобы проверить заявление о пытках моего подзащитного. УФСИН в результате сформировала группу с участием ОНК, которая посетила Ибрагимова. От прокуратуры же не было никакой реакции", – рассказал Нурбагомедов.

Он также отметил, что не стал писать заявление с жалобой на пытки, поскольку пока все, чем он располагает – это рассказ сокамерника Ибрагимова, а с самим Ибрагимовы он еще не виделся.

Адвокат должен стараться добиться свидания со своим подзащитным, чтобы прояснить реально ли он отказался от его услуг, отметил юрист Феликс Вертегель. "Он может требовать, но решения добиться достаточно сложно, поскольку законодательство не конкретизирует возможность видеться с адвокатом. У защитника есть право посещать своего подзащитного в СИЗО, а у подзащитного – согласится на встречу или отказаться от нее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадуллаев, обнародовавший историю Ибрагимова, рассказал, что продолжает следить за ситуацией, но сам в СИЗО к Ибрагомову поехать не может.

"Поскольку это другой регион, то в мои функции это не входит", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ибрагимова посетили представители ОНК и УФСИН по Ростовской области, обнаружившие у него на теле подозрительные следы, возможно являющиеся следами пыток, добавил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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