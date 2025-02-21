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05:47, 21 февраля 2025

Верховный суд Дагестана счел законной приостановку дела об убийстве Султанова

Магомед-Али Сулейманов. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=co5o3KUH0RU

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляция на решение о приостановке дела об убийстве жителя Каякента Магомеда-Али Султанова отклонена, представитель семьи убитого планирует обжаловать его в кассации. 

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря стало известно, что дело об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова было приостановлено, так как единственный обвиняемый подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации и попросил направить его в зону боевых действий на Украине. Адвокат, представляющий интересы семьи убитого, обжаловал это решение, однако еще до рассмотрения апелляции обвинямый отправился на фронт. 

Верховный суд Дагестана 20 февраля отклонил апелляцию на решение о приостановке дела об убийстве жителя Каякента Магомеда-Али Султанова, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи убитого. 

«Перед заседанием мне стало известно, что подсудимый, подписавший контракт и отправившийся на СВО, уже побывал на передовой, был ранен и находится в госпитале. Оттуда он позвонил в суд и заявил, что хочет принять участие в заседании по рассмотрению апелляционной жалобы. Мне, правда, в суде сказали, что он звонил, чтобы сказать, что не хочет принимать участие в заседании. В начале заседания я изложил ходатайство о проведении проверки уведомления всех участников процесса с просьбой отложить  заседание, если осведомлены не все. При этом меня поддержали все, включая прокурора. Судья долго думал, даже объявлял перерыв, а затем отклонил мое ходатайство под предлогом того, что о заседании была извещена часть, где должен проходить службу подсудимый, отправившийся в зону СВО, и этого, мол, достаточно. В итоге судья отклонил апелляцию», - рассказал он. 

Саидов отметил, что собирается подавать кассационную жалобу.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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