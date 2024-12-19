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08:13, 19 декабря 2024

Обвиняемый в убийстве Султанова попросился в зону СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова приостановлено, поскольку единственный обвиняемый подписал контакт с Минобороны и попросил направить его в зону военной операции на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", семья убитого 19-летнего жителя села Каякент в Дагестане Магомед-Али Султанова потребовала обнародовать все документы судебно-медицинской экспертизы. Бюро судебно-медицинской экспертизы представило суду не все материалы и ответило не на все вопросы, заявили близкие Султанова.

Обвиняемый в убийстве Магомеда-Али Султанова подписал контракт с министерством обороны, чтобы направиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи Султанова. "Причем нам об этом не сообщили прямо. Мы сначала услышали слухи и только потом, обратившись в суд, узнали, что это произошло", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что дело приостановлено и также приостановлены запросы о назначении новой экспертизы по делу и отмене прежней экспертизы. Адвокат предположил, что дело может быть возобновлено после возвращения обвиняемого из зоны специальной военной операции (СВО). "Но если его наградят, то он вообще получит помилование через полгода", – отметил он.

Ильяс Саидов подчеркнул, что такими образом будет утрачена возможность привлечь к суду соучастников убийства, которые сейчас проходят по делу как свидетели.

Согласно статьям 78.1 и 80.2 УК РФ, для освобождения от ответственности подсудимый должен получить государственную награду за службу, либо быть уволен с военной службы по таким уважительным причинам как состояние здоровья, достижение предельного возраста для прохождения службы или в связи с окончанием мобилизации, военного положения или военного времени, отметил юрист Тимур Филиппов.

"При этом, если он нарушит устав, уклонится от службы или совершит новое преступление, уголовное дело может быть возобновлено. Если подсудимый вернулся со службы без выполнения условий, уголовное дело будет возобновлено, и процесс продолжится. Если военнослужащий совершает новое преступление во время службы, это станет основанием для возобновления ранее приостановленного дела и назначения наказания", – сказал Филиппов корреспонденту "Кавказского узла".

Отец Магомеда-Али Султанова Ильямин Султанов возмутился происходящим. "Суд хотя бы должен был признать его [подсудимого] виновным. Если бы ему дали срок [а потом дали бы подписать контракт] – я бы понял это. Но сейчас я вижу, что те органы, которые должны были нас защищать, оказались подкупленными. Есть те, кто всех подкупил, и все сделал для того, чтобы убийство молодого человека осталось безнаказанным", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В убийстве Магомед-Али Султанова принимали участие три человека, продолжил его отец. "Там было пять человек (моего сына убивали втроем, а еще двое избивали его друга, который хотел ему помочь) – но судили только одного, и даже его "отмазали", – подчеркнул он.

Напомним, по делу об убийстве Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. Ранее на заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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