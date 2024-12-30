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03:40, 30 декабря 2024

Адвокат подал апелляцию на решение о приостановлении дела об убийстве Султанова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на то, что апелляция, поданная на приостановление дела об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова, еще не рассмотрена, обвиняемый, заключивший контракт с министерством обороны России, уже отправился в зону спецоперации.

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря стало известно, что дело об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова было приостановлено, так как единственный обвиняемый подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации и попросил направить его в зону СВО на Украине.

Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи убитого жителя Каякента Магомеда-Али Султанова, рассказал 29 декабря корреспонденту «Кавказского узла», что подал апелляцию на приостановление дела об убийстве из-за подписания единственным подсудимым контракта с Министерством обороны. «В суде мне восстановили срок подачи апелляции, в январе Верховный суд Дагестана вынесет окончательное решение», - сообщил адвокат.

При этом, по его словам, несмотря на то, что апелляция еще не рассмотрена, обвиняемый уже уехал в зону проведения специальной военной операции.

Саидов также подчеркнул, что семья Султанова по-прежнему сильно возмущена приостановкой рассмотрения дела, из-за которой исчезла возможность разобраться в том, как было совершено убийство, проведя новую экспертизу, что могло привести к привлечению к ответственности и других людей.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. Ранее на заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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