Автор доноса на Руслана Нурушева дал показания в суде

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Свидетель обвинения, написавший донос на волгоградского юриста Руслана Нурушева, выступил в суде с патриотическими лозунгами, но уклонился от ответа на вопросы адвоката и судьи. Пропагандист Мазанов без разрешения вел съемку процесса и скандалил с защитником.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года волгоградскому юристу Руслану Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. 18 января прокуратура утвердила обвинение Нурушеву, а 5 февраля суд провел первое открытое заседание по его делу. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

На втором заседании по делу Руслана Нурушева в Тракторозаводском районном суде Волгограда 20 февраля присутствовали сотрудник прокуратуры, адвокат Нурушева Юлия Гусева и двое бывших однокурсников обвиняемого, которые пришли поддержать его. Нурушева полицейские доставили в суд из СИЗО-1 Волгограда.

В коридоре суда к обвиняемому подбежал журналист-пропагандист Сергей Мазанов и начал без разрешения снимать Нурушева, не реагируя на замечания конвоя. Таким же образом он вел себя и в зале суда, не спрашивая у судьи Светланы Деевой разрешение на съемку в суде, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Нурушева Юлия Гусева. «Я запретила ему публиковать видеозапись и фотографии моего подзащитного. Посмотрим, как он поступит», - заметила адвокат.

В ходе судебного заседания опрашивались свидетели. Один из них, свидетель со стороны защиты, дал Нурушеву положительную характеристику. Сторона обвинения доставила в суд трех свидетелей. Полицейский, производивший осмотр изъятого у Руслана компьютера, и понятой ответили «на технические вопросы» участников процесса. Третим свидетелем обвинения был гражданин М.Д. Болгов, 1999 года рождения. Он сообщил суду, что летом 2024 года прочел в соцсети тексты Нурушева, где, по его мнению, содержалось оскорбление президента России Владимира Путина, которого Нурушев якобы сравнил с Адольфом Гитлером, и фейки о действия российской армии в Украине.

«Российская армия не обстреливает гражданские объекты», - заявил суду Болгов. Молодой человек называл себя «патриотом», но на вопрос из зала, почему он, как патриот, не находится на фронте, свидетель отвечать не стал. Также он не смог ответить ни на один конкретный вопрос адвоката и судьи. На все их вопросы Болгов отвечал: «не помню, не знаю».

Еще двое свидетелей стороны обвинения, полицейский и понятой, в суд не явились. Один написал заявление о том, что он находится на больничном, от другого судебная повестка вернулась как не полученная по адресу. Заседание было перенесено на 3 марта.

«Руслан на здоровье и условия содержания не жаловался. Его сегодня перевели в другой следственный изолятор, который располагается в колонии №9, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда. 21 февраля я его там навещу, узнаю об условиях содержания на новом месте», - рассказала корреспонденту адвокат Юлия Гусева.

В зале суда присутствовал друг и сокурсник Руслана Нурушева, юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко. Он также отметил «странное» поведение пропагандиста Сергея Мазанова в суде.

«В суд явился волгоградский журналист Мазанов. Он принимал участие в травле граждан России, которые ровно год назад возлагали цветы к мемориалу жертвам политических репрессий, среди которых были Руслан и я. Несмотря на то, что судья запретила Мазанову фотографировать в зале суда, тот игнорировал этот запрет и постоянно фотографировал и меня, и Руслана. Он вступил в пререкание с адвокатом и вообще вел себя вызывающе скандально, под стыдливо опущенные глаза судьи и прокурора», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Роман Мельниченко.

20 марта 2024 года на телеканале "Волгоград-1", принадлежащем ООО "Волгоград-1", ведущие одной из передач Сергей Мазанов и Роман Потоловский рассказали "под видом журналистского расследования" о возложении волгоградцами цветов к памятнику жертвам политических репрессий в день поминовения политика Алексея Навального. При этом ведущие сообщили персональные данные людей с указанием их места работы и назвали их потенциальными вредителями, которые фактически "работают против нашей страны".

Он рассказал, что в начале судебного заседания судья Светлана Деева предложила подсудимому пойти на СВО, «суля ему приостановление производства по его делу». Руслан отказался от такого предложения.

«Выглядел он в клетке неимоверно худым и изможденным, но держался остро, даже под постоянное довольное триумфальное хихиканье Мазанова. Выглядело это все очень скользко и неприлично», - поделился впечатлениями Мельниченко.

Он также отметил выступление третьего свидетеля обвинения, который написал донос на Нурушева. «Молодой человек заявил, что именно он увидел (“поймал”) на странице Руслана «ВКонтакте» пост о взрыве и возмутился тем, что тот, якобы, позорит российскую армию и президента Российской Федерации. После чего он поехал в Центральный район и написал заявление о возбуждении уголовного дела. Вел он себя при допросе очень нервозно и так и не смог пояснить где в Центральном районе находится отделение полиции, куда он отнес заявление и где его допрашивали. Он периодически выкрикивал в зале суда патриотические лозунги, но почему-то отказался взять предложенную мною листовку о записи в ряды СВО, которая там же лежала на столе», - рассказал Мельниченко.

Роман Мельниченко отметил, что в суде был допрошен «еще один патриот», «друг которого попросил его сделать "хорошее дело", поехать в полицию и засвидетельствовать пост Руслана». При это свидетель, по словам Мельниченко, использовал в своей речи фразы "режимное предприятие" и "внешнее негативное воздействие", говоря о видео со взрывом, «что с головой выдавало в нем оперативника».

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