Илькин Амрахов проиграл суд по жалобе на бесчеловечное обращение

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Суд в Баку отказался удовлетворить жалобу арестованного по делу Toplum TV активиста Илькина Амрахова на бесчеловечное обращение. Защита готовит апелляцию.

"Кавказский узел" писал, что арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Они отвергли все обвинения.

27 декабря 2024 года суд продлил на три месяца срок ареста учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли. На такой же срок были оставлены под стражей другие обвиняемые – Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Али Зейналов. Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы защиты на продление ареста.

В Сабаильском районном суде Баку 19 февраля состоялось рассмотрение жалобы арестованного по делу Toplum TV члена Института демократических инициатив (ИДИ) Илькина Амрахова на бесчеловечное отношение при избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жалоба была связана с оказанием физического давления на Амрахова, когда его доставили в Хатаинский районный суд Баку в марте 2024 года, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Ровшана Рагимова.

К сожалению, Сабаильский районный суд Баку не провел объективного расследования

8 марта пятеро фигурантов дела Toplum TV были привезены в Хатаинский райсуд Баку для избрания меры пресечения. "Молодых людей доставили в суд с надетыми сзади наручниками и нагнутыми головами. Это по международным конвенциям квалифицируется как форма бесчеловечного обращения. Согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, если правоохранители без серьезной необходимости применяют силу в отношении поднадзорного лица, то это расценивается как унижение его достоинства и нарушение статьи 3 (запрет пыток) Европейской конвенции по правам человека", - сказала адвокат.

Адвокат констатировала, что прокуратура формально рассмотрела жалобу и отказала в возбуждении уголовного дела. «Установить факт бесчеловечного и унижающего достоинство обращения над задержанными было не сложно. Для этого достаточно было просмотреть записи с камер наблюдения в здании суда. К сожалению, Сабаильский районный суд Баку также не провел объективного расследования и не удовлетворил жалобу Амрахова на решение органа прокуратуры», - отметила адвокат.

По ее словам, защита подаст апелляцию на решение суда. «Если не будет обеспечено признание незаконным применение насилия в отношении Амрахова со стороны силовиков и виновных не привлекут к ответственности, то мы в перспективе обратимся в ЕСПЧ», - заявила Ровшана Рагимова.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил факт проведения заседания по жалобе Амрахова. Получить комментарии в пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось.

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