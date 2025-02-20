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15:43, 20 февраля 2025

Четыре военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Дзамихов, Андрей Благодарев, Ислам Лекапшиев и и Расул Толгуров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 229 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 февраля власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 225 бойцов из Кабардино-Балкарии.

 Аслан Дзамихов, Андрей Благодарев, Ислам Лекапшиев и и Расул Толгуров убиты в военной операции на Украине, следует из отчета администрации Зольского района об открытии  стендов памяти участников военной операции на Украине, в школах, где учились бойцы. Сообщение об открытии стендов было размещено 19 февраля в Telegram-канале администрации Зольского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 229 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 214 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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