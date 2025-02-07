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19:08, 7 февраля 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Байрам Вейсалов из Майского района убит в Курской области. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 225 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 февраля власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 224 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Байрам Вейсалов убит в военной операции на Украине, сообщила районная газета "Майские новости", которую издает районная администрация. Вейсалов уроженец Нарткалы, окончил  Майский филиал Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им. Б. Г. Хамдохова,  жил в Майском. Контракт подписал 2 сентября 2024 года, 24 ноября того же года был убит в возрасте 29 лет при штурме села Погребки Курской области, указано в номере от 20 декабря 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 225 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 210 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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