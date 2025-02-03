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06:29, 3 февраля 2025

Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Бардашов и Александр Смотрин убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 224 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 25 января представители власти и силовики признали убитыми на Украине не менее 222 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В зоне военной операции на Украине убиты военнослужащие Александр Бардашов и Александр Смотрин из Майского района, сообщил 2 февраля в своем телеграм-канале кабардино-балкарский филиал госфонда "Защитники Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 224 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 209 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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