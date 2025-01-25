Четверо бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в СВО

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Ратмир Бегиев, Руслан Насипов, Руслан Занкишиев и Асхат Маммеев из Черекского района убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 222 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 января представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 218 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне военной операции на Украине убиты военнослужащие Ратмир Бегиев, Руслан Насипов, Руслан Занкишиев и Асхат Маммеев. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества, награды переданы их родственникам, сообщил 24 января в своем телеграм-канале глава Черекского района Алан Кульбаев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 222 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 207 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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