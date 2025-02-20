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13:56, 20 февраля 2025

Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Узайр Джалилов и Гамзатды Гасанов убиты на Украине. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 1261 боец из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Степан Алимурадов из Хивского района. Он стал, по меньшей мере, 1259-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убиты военнослужащие из Каякентского района Узайр Джалилов и Гамзатды Гасанов. В честь них в школе села Каранай аул открыты Парты героев, в церемонии открытия принял участие глава района Магомед Эльдерханов, сообщила на своем сайте газета "Лезги Газет".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1261 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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