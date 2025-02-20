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06:42, 20 февраля 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Степан Алимурадов из Хивского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1259 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1258 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В Хивском районе похоронен военнослужащий-контрактник Степан Алимурадов, убитый в зоне военной операции на Украине, сообщила 14 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1259 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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