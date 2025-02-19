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07:48, 19 февраля 2025

Десять бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дербентском районе открыты мемориальные доски 10 бойцам, убитым в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1258 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1248 бойцов из Дагестана.

В Рубасской средней школе, в школе села Белиджи, в аграрном колледже поселка Белиджи и Белиджинской гимназии № 1, а также в учебных заведениях сел Куллар, Аглоби, Нижний Джалган, Рукель, Хазар открыты мемориальные доски в память о местных жителях, убитых в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Дербентского района.

В числе погибших на Украине названы 10 бойцов: Магомед Магомедов, Марат Хидиров, Джабраил Зейнетдинов, Канбер Юсупов, Курбан Курбанов, Аким Гамзатов, Тамирлан Гусейханов, Арсен Ханалиев, Таиб Курбанов и Рамазан Исабеков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1258 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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