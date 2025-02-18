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06:09, 18 февраля 2025

Трое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Садрутдин Магомедов, Магомед Муртазалиев и Муршид Шайхахмедов убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1248 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1245 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине убиты Садрутдин Магомедов, Магомед Муртазалиев и Муршид Шайхахмедов. Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов передал их родственникам ордена Мужества, которыми бойцы награждены посмертно, сообщила 6 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1248 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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