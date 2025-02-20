Дочь Людмилы Борзило потребовала прекратить преследование своей матери

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Татьяна Борзило провела пикет и направила в Следком жалобу на преследование чиновниками своей матери, рассказавшей о торговле младенцами в роддоме в Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию. 5 февраля родственники Борзило заявили, что потеряли с ней связь, на следующий день она вышла на связь с родными.

19 февраля дочь Людмилы Борзило Татьяна Борзило в течение дня проводила одиночный пикет рядом со своим домом, привлекая внимание прохожих к проблеме своей матери. На ее плакате было написано: "Против сфабрикованного уголовного дела".

Борзило пояснила, что вышла на пикет из-за преследования ее матери чиновниками. "Они не дают нам всем жить спокойно. У нас не простая жизнь в наших условиях. Дом покосился, постоянно требуется его поддержание. Маленькие дети требуют внимания и все эти звонки и приходы полиции с целью составить какой-то протокол, вручить какую-то бумажку вызывают у всей нашей семьи стресс. Потом распространяют в соцсетях слух, что, якобы, моя мама сумасшедшая так как выдумала, что ее ребенок жив. Идет просто травля моей матери в интернете. И явно, что пишут люди не простые, а знакомые с материалами дела о краже ребенка. Поэтому я написала плакат и встала сегодня в пикет у ворот нашего дома", – сказала Татьяна Борзило корреспонденту "Кавказского узла".

Улица, на которой расположен дом семьи Борзило, является центральной в поселке и через нее ходят много людей, продолжила она. "Я хочу, чтобы люди знали, что моя мама ни в чем не виновата. Я простояла целый день и много людей, знакомых и незнакомых, подходили и спрашивали, что случилось, как дела, и я объясняла людям то, что говорю вам", – пояснила Борзило.

Она отметила, что после пикета направила заявление главе Следкома Александру Бастрыкину (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем Татьяна Борзило указала, что подчиненные Бастрыкина пытаются применить к ее матери карательную психиатрию за ее гражданскую позицию в КПРФ и за то, что она добивается экспертизы ДНК тела ребенка, объявленного 9 лет назад мертворожденным.

"2 ноября 2022 года, ваши сотрудники сделали повторную эксгумацию и отправили тело ребенка на экспертизу, присылали в письменном виде ответ, что экспертиза будет готова в начале 2024 года, сегодня уже 19 февраля 2025 года, но экспертиза не готова, а мою маму пытаются ежедневно отправить в психбольницу", – сказано в обращении.

Татьяна Борзило потребовала в обращении к Бастрыкину прекратить уголовное преследование ее матери и провести экспертизу ДНК. Также она заявила, что если ее мать не оставят в покое, то она будет вынуждена проводить одиночные пикеты регулярно.

Напомним, Людмила Борзило утверждает, что одного из ее семерых детей похитили 9 лет назад в местном роддоме, а ей объявили, что ребенок мертв, не показав его. Борзило требует провести независимую экспертизу ДНК, так как ей запретили открывать выданную в морге коробку. По ее словам, следствие зашло в тупик, так как ей обещали выдать останки умершего ребенка, но ей их не выдают и повторную экспертизу не проводят. В ответе Борзило (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сообщается, что дело находится на стадии проведения повторной экспертизы. "Но никакой экспертизы не делают уже много лет", – сказала Борзило корреспонденту "Кавказского узла".

Людмила Борзило подозревает, что в роддоме были случаи торговли младенцами, а следствие, по ее мнению, скрывает их. Борзило рассказала, что нашла несколько человек с историями, аналогичными ее истории. Она обратилась в Следком и в своем обращении рассказала об усыновлении ребенка. "Этот случай известен всем в нашем населенном пункте и не являлся тайной", – пояснила она ранее корреспонденту "Кавказского узла". Тем не менее на Борзило было заведено дело о разглашении тайны усыновления.

Борзило показала документы, из которых следует, что мать усыновленного, который в настоящее время уже является взрослым человеком, сама рассказала ему о том, что тот был усыновлен.

"А в настоящее время они не оставляют меня в покое и продолжают преследовать, требуя лечь в стационар для прохождения психиатрической экспертизы. Приходят домой, звонят, вызывают повестками, хотя мной подана апелляция на решение суда об отправке меня в психиатрическую больницу", – рассказала Людмила Борзило.

О принудительной отправке Людмилы Борзило в стационар не может быть и речи до тех пор, пока решение суда не вступит в силу, заявил ее адвокат Александр Матросов. "А оно в силу не вступило и дата заседания не назначена", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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