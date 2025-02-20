Спасатель погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

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Один спасатель погиб, еще один пострадал в результате схода снежной лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии, сообщила Аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля при сходе лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии погибли два альпиниста. Еще один, спасшийся альпинист, достал их из-под лавины, выжившего госпитализировали. Группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС.

Сообщение о гибели сотрудника Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края при сходе лавины в Карачаево-Черкесии было опубликовано в Telegram-канале краевого управления МЧС вечером 19 февраля.

““В районе балки “Орленок” в результате схода снежной лавины пострадали два спасателя филиала государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края». Из них один человек погиб”, - говорится в сообщении.

В ведомстве не указали, в связи с чем спасатели оказались в зоне схода лавины, отметив, что “обстоятельства произошедшего выясняются”.

Погибший - спасатель I класса с 14-летним стажем Константин Колокольников из Ставрополя. О состоянии его пострадавшего коллеги в сообщении ничего не сказано.

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