RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:47, 20 февраля 2025

Спасатель погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один спасатель погиб, еще один пострадал в результате схода снежной лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии, сообщила Аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля при сходе лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии погибли два альпиниста. Еще один, спасшийся альпинист, достал их из-под лавины, выжившего госпитализировали. Группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС.

Сообщение о гибели сотрудника Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края при сходе лавины в Карачаево-Черкесии было опубликовано в Telegram-канале краевого управления МЧС вечером 19 февраля. 

““В районе балки “Орленок” в результате схода снежной лавины пострадали два спасателя филиала государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края». Из них один человек погиб”, - говорится в сообщении. 

В ведомстве не указали, в связи с чем спасатели оказались в зоне схода лавины, отметив, что “обстоятельства произошедшего выясняются”. 

Погибший - спасатель I класса с 14-летним стажем Константин Колокольников из Ставрополя. О состоянии его пострадавшего коллеги в сообщении ничего не сказано.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:49, 20 февраля 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
15:48, 19 февраля 2025
Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции
13:59, 19 февраля 2025
37 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
13:45, 19 февраля 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на трех пляжах Анапы
13:20, 19 февраля 2025
Три человека осуждены по делу о гибели туристов на Эльбрусе
13:03, 19 февраля 2025
Подозреваемый в нападении на бывшего силовика в Ингушетии сдался полиции
Все события дня
Новости
Сотрудники спецслужб во время КТО. Фото пресс-службы НАК nac.gov.ru
01:32, 18 февраля 2025
За неделю с 10 по 16 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Магомед Алханов. Кадр видео koekto1984 https://www.youtube.com/watch?v=TDPXQIAc8fI
01:35, 4 февраля 2025
За неделю с 27 января по 2 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Сотрудник силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru/
01:45, 21 января 2025
За неделю с 13 по 19 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
19 февраля 2025, 17:24
Журналистка Надежда Кеворкова оставлена под стражей

Кадр видео извинений участника ДТП и очевидца. 19 февраля 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/wall-100024316_5719
19 февраля 2025, 15:02
Два жителя Чечни публично извинились за дорожное происшествие

Наида Мамбетова и Калоб Байерс. https://t.me/gazetayuga
19 февраля 2025, 09:52
Невеста Калоба Байерса из Нальчика осталась в московском СИЗО

Иван Бирюков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Енотаевского района от 18.02.25, https://t.me/enotaevskiy_rayon/8131.
18 февраля 2025, 21:43
Восемь бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше