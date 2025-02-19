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21:26, 19 февраля 2025

Два альпиниста погибли при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лавина сошла в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, погибли два альпиниста. Следствие отчиталось о проверке.

Двое альпинистов, попавших под лавину в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, найдены погибшими, сообщило сегодня МЧС России.

"В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист", - указано в сообщении.

Выживший турист госпитализирован в Зеленчукскую центральную больницу, тела  двух альпинистов спасатели транспортируют в поселок Архыз, указано в другом сообщении.

Ведомство указало, что группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС.

Следственное управление Следкома России по Карачаево-Черкесии сообщило о проверке. Прокуратура Карачаево-Черкесии взяла под контроль ход проверки.

Как писал "Кавказский узел", 18 января 2021 года снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. Под снегом оказалось не менее восьми человек, один из которых, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. 19 января поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара были закончены, спасатели подтвердили гибель одного местного жителя. По этому делу суд приговорил к условному сроку и штрафу приговорил суд в Карачаево-Черкесии бывшего инженера Домбайского противолавинного отряда. 

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Автор: "Кавказский узел"

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