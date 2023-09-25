Сотрудник Домбайского противолавинного отряда осужден за гибель человека

25 сентября 2023, 04:56

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К условному сроку и штрафу приговорил суд в Карачаево-Черкесии бывшего инженера Домбайского противолавинного отряда. Он признан виновным в том, что при принудительном спуска лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в январе 2021 года погиб человек.

Как писал "Кавказский узел", 18 января 2021 года снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. Под снегом оказались не менее восьми человек, один из которых, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. 19 января поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара были закончены, спасатели подтвердили гибель одного местного жителя. В январе 2022 года дело о гибели Маршанкулова было передано в суд, обвиняемым по делу стал командир Карачаево-Черкесского (Домбайского) военизированного противолавинного отряда.

Карачаевский городской суд вынес приговор по делу о гибели человека при сходе снежной лавины в Домбае. Бывший инженер Домбайского военизированного противолавинного отряда признан виновным в оказании услуг, повлекших по неосторожность смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Суд приговорил бывшего сотрудника отряда к году и шести месяцам условного срока, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски двух потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 500 тысяч рублей в пользу каждого.

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