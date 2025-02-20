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00:14, 20 февраля 2025

Срыв сроков строительства школы в селе Хурик привел к перестрелке с участием чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник Минстроя Дагестана Алибулат Магомедов получил ранения в ходе перестрелки, второму чиновнику, Сайпулакади Магомедову, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сроки сдачи школы в селе Хурик трижды срывались, на ее строительство выделен почти миллиард рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов и его знакомый Сайпулакади Магомедов добровольно явились в полицию, где в отношении них расследуется дело о ранении в перестрелке четырех человек. В  конфликте участвовало семь человек: гендиректор фирмы "Стройоригинал" и его братья. На стороне Магомедовых был еще один человек.

14 февраля и. о. директора Единого государственного заказчика-застройщика   Алибулат Магомедов и начальник отдела по Кировскому району Махачкалы МБУ «Благоустройство» Сайпулакади Магомедов, вооруженные огнестрельным оружием, вступили в конфликт с подрядчиками, строящими школу в Табасаранском районе. В ходе стычки они произвели выстрелы в четверых участников конфликта, нанеся им множество огнестрельных ранений. С полученными травмами пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Алибулат Магомедов  находится в медицинском учреждении, при отсутствии  противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия. Сайпулакади Магомедову предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения, сообщило 19 февраля управление Следкома России по Дагестану.

Причиной конфликта стал срыв сроков по строительству школы в селе Хурик, рассказал «Кавказскому узлу» местный журналист.

"В селе Хурик строится школа на 500 мест. Первоначальная стоимость школы была примерно 350 миллионов рублей. Её начали строить в 2019 году, но затем, из-за санкций и прочих моментов было заявлено, что сметная стоимость школы должна быть увеличена. На данный момент согласованна сумма в 995 миллионов рублей, почти  миллиард. Школу должны были сдать в 2024 году, но строительство затягивается", - сообщил он.   

По его информации, Алибулат Магомедов курировал две сферы в Минстрое и мэрии Махачкалы. "Насколько знаю, он был ответственен торговлю и наружную рекламу, курировал эти две сферы. Ранее в конфликтах замечен не был. Все знают, что его отец - бывший начальник Махачкалинского линейного отдела внутренних дел на транспорте Ашахан Магомедов, который уже умер, но  в каких-то громких делах его слышно не было", - сказал журналист, добавив, что нет информации о том, какая мера пресечения в отношении Магомедова избрана и  сколько человек задержаны по этому делу.   

 Другой дагестанский журналист также не слышал о конфликтах и скандалах с участием Алибулата Магомедова.

 "Честно сказать, ничего о нем практически неизвестно, попадал ли он раньше в аналогичные истории или нет. О нем стало известно после этого скандала. Он занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и курировал вопросы строительства различных подрядов. Как в мэрии, так и в Минстрое тоже", - рассказал Милрад Фатуллаев "Кавказскому узлу".

По информации журналиста, стороны конфликта изначально были настроены на жесткий разговор.

"Известно, что они вышли на некий разговор, на стрелку. Видимо, этот разговор изначально не складывался в связи с тем, что у обеих сторон оказалось травматическое оружие. И на разговор они пришли не куда-нибудь на ланч в кафе за чашкой чая или кофе поговорить, а вышли разбираться. Поэтому было понятно, что этот конфликт продолжался давно. Может быть, не самим Алибулатом. Потому что сроки сдачи школы в селении Хурик Табасаранского района срывались как минимум три раза. Поэтому разговор был довольно жесткий, изначально конфликтный", - рассказал он.

Теперь интересно будет наблюдать, как будет ситуация складываться в министерстве, отмечает он.

"Дело в том, что именно руководитель Минстроя - достаточно приближенный человек к Меликову, и его работа Меликову нравится. И сейчас такая оказия случилась с одним из ключевых работников этого министерства. Получилась такая досадная оплошность", - подытожил журналист.

Магомедова знали как сына замечательного отца, отмечает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.  

"В скандалах его не замечали или в каких-то коррупционных делах. Нет, о нем ничего плохого никто не говорил, публиковал. Знали, что он сын бывшего полковника милиции, замечательного человека и профессионала своего дела, который трагически погиб во время купания", - рассказал он «Кавказского узла».

Магомедов во время перестрелки получил ранения, сообщил Хадулаев.

"Конфликт был из-за срыва сроков строительства школы. Видимо, федералы на него давили, а он попытался ускорить процесс, вышел такой серьезный конфликт. Сам он был ранен, в него стреляли, также ножевое ранение есть. Решения суда по аресту пока нет. Может его перевезли в больницу, он не в состоянии, чтобы его возили в суд. Возможно, имя отца поможет ему, поблажки сделают, окажут должную медпомощь, потом уже будут решать вопрос меры пресечения", - предположил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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