Суд признал законным арест Александра Ефимова

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Волгоградский областной суд проигнорировал доводы защиты арестованного на 14 суток Александра Ефимова о том, что портрет Алексея Навального не является символикой экстремистской организации. Член партии «Яблоко» оставлен под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно о задержании члена федерального бюро партии "Яблоко", жителя Волжского Александра Ефимова. Суд арестовал его на 14 суток за демонстрацию портрета Алексея Навального.

16 февраля, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси.

Вечером 19 февраля судья Волгоградского областного суда Светлана Язынина рассматривала жалобу члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова на решение Волжского городского суда. Он просил апелляционную инстанцию признать незаконным и необоснованным решение судьи Ирины Поповой и отменить ее решение об аресте. В зале суда присутствовал полицейский, составивший на Ефимова протокол и адвокат Ефимова Роман Зайцев. Александра Ефимова в суд доставили полицейские. Журналистов и группы поддержки на заседании не было.

Роман Зайцев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в качестве доводов в защиту Ефимова он привел требования Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (от 25.07.2002 N 114-ФЗ). В части 4 статьи 1 этого закона указано определение символики экстремистской организации — это «символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». По данным адвоката, описание портрета Навального в указанных учредительных документах не содержится.

"Вразумительных доводов противной стороны мы так и не услышали в суде. Судья же их услышала и отказала нам в удовлетворении нашей жалобы", - кратко высказался Роман Зайцев.

Адвокат отметил также, что его подзащитный жалоб на условия содержания в камере не высказывал. На здоровье не жаловался.

Ефимов распространил сегодня публичное обращение, в котором сообщил, что его арестовали за возложение цветов и установку фотографии Алексея Навального у памятника жертвам политических репрессий.

"Фотография послужила поводом для возбуждения административного дела, согласно которому меня обвинили в демонстрации экстремистской символики в целях пропаганды "запрещенных" в России организаций. Да, сегодня демонстрация портрета того или иного человека может оказаться составом преступления", - заявил Александр Ефимов.

Он пояснил, что «никогда не был сторонником Алексея (Навального), никогда не разделял его идеологию и не поддерживал его методы политической борьбы, «которыми он и его соратники пользовались и пользуются».

"Но смерть молодого и, несомненно, талантливого человека всегда трагедия, мученическая смерть Алексея - трагедия вдвойне. Своим действием я лишь хотел выразить своё морально-этическое и христианское отношение к его гибели. Политики в этом ноль. Был бы я арестован, если бы пришел без фото? Да! И об этом говорят многочисленные дела по статье 193 КОАП: "неповиновение законным требованиям" сотрудника полиции, которых только в Волгограде несколько. Нарисовали бы и мне", - заявил Александр Ефимов.

Юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко отметил, что закон запрещает публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, либо символики, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными Законами. При этом не существует федерального закона, который бы запрещал изображение Алексея Навального.

"Остаётся публичное демонстрирование символики экстремистских организаций и, скорее всего, суд расценивает образ Алексея Навального в качестве символики ФБК* (Фонда по борьбе с коррупцией*)"», - считает Роман Мельниченко.

По его мнению, юридически "тонким местом" в данной ситуации является связка между понятиями "символика ФБК" и "Алексей Навальный". Мельниченко провел аналогию с Федеральным законом "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (от 19.05.1995 N 80-ФЗ), в статье шестой которого («Борьба с проявлениями фашизма»), к символике приравнено: "изображение руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными". По утверждению юриста, образа Алексея Навального в том перечне нет.

"Не вызывает сомнения, что судебная практика о признании образа Алексея Навального в качестве символа будет узаконена вышестоящими судами. Что же касается использования российскими СМИ изображения Алексея Навального, к чему апеллировала защита Александра Ефимова, то этому есть объяснение в примечании к статье 20.3 КоАП РФ. о том, что положения этой статьи не распространяются на случаи использования символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии экстремизма", - пояснил Роман Мельниченко.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.