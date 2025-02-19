Опубликовано видео рейда силовиков в краснодарской спортшколе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики ворвались в спортшколу "Молодые орлы" в Краснодаре, потребовав от присутствовавших лечь лицом в пол. Участники рейда применили силу в отношении детей и проверили документы у присутствующих, рассказала мать одного из учеников.
Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.
В академию единоборств «Молодые орлы» на улице Восточно-Кругликовская, 46/11 в Краснодаре вечером 13 февраля ворвались вооруженные люди в камуфляже. В момент рейда в зале находились дети от 10 до 17 лет, которые принимали участие в тренировке, сообщило издание 93.ru
Елена, мать одного из учеников, сообщила, что группа людей в масках и с оружием «в грязной обуви зашла на белые маты, которые только недавно постелили». Её сын отказался подчиниться приказу лечь на пол, после чего получил удар сапогом в живот и лицо. "У него синяк под глазом, слава Богу, ничего опасного для жизни. Но дети были напуганы так, что некоторых не могли успокоить даже дома", - рассказала женщина.
По ее словам, силовики пробыли в академии около часа. Администрация учреждения, утверждает Елена, не получила объяснений от силовиков. Тренер, с которым она связалась, также не понимает причин рейда. Родители готовят коллективное обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, говорится в публикации.
"Если это была плановая проверка, ее можно было провести без оружия и запугивания. Они увидели детей — зачем нужно было час их держать в страхе?" - приводятся слова Елены в публикации.
Как следует из видео с камер видеонаблюдения, которые опубликовал сегодня в частности Telegram-канал "База", силовики ворвались в зал и заставили детей лечь на пол лицом вниз. В сообщении, приложенном к публикации, указано, что в помещении искали нелегальных мигрантов и у всех присутствовавших проверили паспорта. Ни одного мигранта обнаружить силовикам не удалось.
Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.