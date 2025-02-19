Опубликовано видео рейда силовиков в краснодарской спортшколе

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Силовики ворвались в спортшколу "Молодые орлы" в Краснодаре, потребовав от присутствовавших лечь лицом в пол. Участники рейда применили силу в отношении детей и проверили документы у присутствующих, рассказала мать одного из учеников.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.