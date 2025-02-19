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15:48, 19 февраля 2025

Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Коваль, Роман Нечаев, Дмитрий Боченин и Павел Руденко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 591 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 587 бойцов из Ставропольского края.

 Участники военной операции на Украине рядовые Игорь Коваль из села Свобода и Роман Нечаев из Станицы Суворовской, ефрейтор Дмитрий Боченин из поселка Верхнеподкумский и старшина Павел Руденко, убиты в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Предгорного округа, отчитываясь о передаче родных бойцов орденов Мужества. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 591 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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