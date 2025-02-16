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06:34, 16 февраля 2025

Трое бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

Орден Мужества. Фото из Telegram-канала администрации Лескенского района Кабардино-Балкарии – https://t.me/lesken_novosti/8294

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Богдан Середа, Павел Жердецкий и Ринат Гамзаев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 587 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 584 бойцов из Ставропольского края.

В зоне проведения спецоперации на Украине убиты Богдан Середа, Павел Жердецкий и Ринат Гамзаев. В школе № 16 в поселке Солнечнодольске в честь них открыта мемориальная доска, в церемонии открытия принял участие замглавы администрации Изобильненского округа Василий Пономарёв, сообщила 22 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная газета "Наше время".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 587 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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