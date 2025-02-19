Стало известно об освобождении Наиды Мамбетовой

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По данным родителей Калоба Байерса, невеста их сына, уроженка Нальчика Наида Мамбетова, освобождена из СИЗО в Москве.

Как сообщал "Кавказский узел", 28-летний гражданин США Калоб Байерс в начале февраля был задержан в аэропорту в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков. Вместе с ним была задержана его невеста Наида Мамбетова. Мать Байерса пояснила, что ее сын страдает эпилепсией, поэтому принимает легальные в США препараты, содержащие каннабис. Позднее Калоб Байерс был освобожден, однако Наида Мамбетова осталась в СИЗО, Адвокат оспорила решение об ее аресте.

Россиянку Наиду Мамбетову, невесту гражданина США Калоба Байерса, задержанного в аэропорту Внуково из-за мармеладок с каннабисом в багаже, вслед за ним отпустили из СИЗО, сообщили родители Байерса на своей странице в социальной сети Facebook*. «Его невеста дома со своей семьей! Все обвинения сняты!», - написал отец Калоба Байерса в ночь на 19 февраля.

Официального подтверждения информации об освобождении уроженки Нальчика Наиды Мамбетовой пока не поступало.

Наида Мамбетова – дочь Арсена Мамбетова, который возглавлял отдел госнадзора по КБР южного межрегионального территориального управления Росстандарта, сообщило ранее издание "Газета Юга". Она окончила социально-гуманитарный институт КБГУ, училась в West Liberty University в Западной Вирджинии, где проходил обучение и Калоб Байерс.

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