Невеста Калоба Байерса из Нальчика осталась в московском СИЗО

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Защита обжаловала арест дочери чиновника Росстандарта Наиды Мамбетовой, которая была задержана по делу о контрабанде наркотиков вместе с гражданином США Калобом Байерсом.

28-летний гражданин США Калоб Байерс в начале февраля прилетел в Россию для подготовки документов к свадьбе с Наидой Мамбетовой и был задержан в московском аэропорту Внуково по обвинению в контрабанде наркотиков. Мать Байерса пояснила, что ее сын страдает эпилепсией, поэтому принимает легальные в США препараты, содержащие каннабис.

Солнцевский суд Москвы постановил арестовать Байерса по делу о контрабанде наркотиков (часть 2 статьи 229.1 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Его невесту Наиду Мамбетову также заключили в СИЗО, сообщило 18 февраля MSK1.RU.

Позднее стало известно, что Байерс освобожден, эту информацию подтвердил изданию пресс-секретарь посольства США в Москве Дэниэл Каниган. "Россия выдала Калоба Байерса, что является долгожданным жестом", - сказал он.

Мамбетова действительно всё еще в СИЗО, мы подали апелляционную жалобу

При этом Наида Мамбетова остается под стражей. "Наида Мамбетова действительно всё еще в СИЗО, мы подали апелляционную жалобу", - сообщила изданию адвокат Мамбетовой Римма Вербицкая.

«Защита просила оставить Мамбетову под домашним арестом, предоставив суду сведения о наличии у девушки тяжелого заболевания - сахарного диабета. В удовлетворении ходатайства отказано. По мнению суда, Найда может скрыться от органов предварительного следствия», — сообщила изданию Daily Storm адвокат.

Наида Мамбетова – дочь Арсена Мамбетова, который возглавлял отдел госнадзора по КБР южного межрегионального территориального управления Росстандарта, сообщило 18 февраля издание "Газета Юга".

"В 2012 он шел кандидатом на выборы в нальчикский горсовет от КПРФ. В прошлом доцент кафедры менеджмента и маркетинга института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ. Кандидат экономических наук", - говорится в публикации.

Наида Мамбетова окончила социально-гуманитарный институт КБГУ, училась в West Liberty University в Западной Вирджинии, где проходил обучение и Калоб Байерс, пишет издание.

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