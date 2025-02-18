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20:56, 18 февраля 2025

Жители села Хубар поддержали забастовку педагогов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На время забастовки педагогов школы села Хубар власти привозят педагогов из других школ. Большинство учеников не ходят на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы.

Как писал «Кавказский узел», учителя школы в селе Хубар Казбековского района объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли. Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Сельчане считают, что он был назначен незаконно. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента.

 18 октября 2024 года учителя школы в селе Хубар объявляли забастовку в знак солидарности с директором Магомедрасулом Исаковым, который был вынужден уволиться на фоне земельного конфликта сельчан с властями Казбековского района. Родители школьников заявили, что поддерживают педагогов.

Депутат сельского собрания села Хубар Рашид Исаков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в забастовке принимают участие почти все учителя – около 30 человек, за исключением болеющих. По его словам, забастовка связана исключительно с требованием восстановить в должности предыдущего директора Магомедрасула Исакова.

Комментируя информацию администрации Казбековского района о том, что назначенный на должность директора школы заместитель начальника управления образования Казбековского района Зулумхан Гаджимагомаев «работает безвозмездно и занимает эту должность, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат учителям», он сказал: а почему не поставили исполняющим обязанности завуча или любого учителя школы?

"После прошлой забастовки прошло четыре месяца, ничего не изменилось. Уволенный директор обращался за нарушением своих трудовых прав посредством депутата Госдумы в генеральную прокуратуру. Ему ответили, что никаких нарушений закона нет. Весь коллектив школы требует вернуть Исакова на должность директора, мы его мнения даже спрашивать не будем", - говорит депутат.

Он сообщил, что на занятия ходят всего несколько учеников. Учителей привозят из школ других сел, но нормальных занятий не проводится.

Как сказал Рашид Исаков, сегодня в школе произошел инцидент, когда вызванная на замену учительница на уроке ударила ученика 8-го класса. По этому факту будет подано заявление в правоохранительные органы, указал он.

Одной из причиной конфликта жителей села с властями был МУП «Хубар», чьи земли площадью более 2 тысяч гектаров сдаются в аренду. Депутаты сельского собрания на основании устава села приняли решение разорвать отношения с МУП «Хубар» и взять земли на баланс села, так как в Хубаре дефицит земли, люди просят дать им какие-то участки, но такой возможности нет, рассказал ранее Исаков корреспонденту "Кавказского узла".

Решение по земельному вопросу сих пор не принято, сказал сегодня Исаков.

Учитель школы села Хубар Али Гусейнов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что учителя почти в полном составе не выходят на работу. Их пытались заместить учителями других школ. Всего в школе обучаются 230 детей.

"К 10 часам утра, когда эти другие учителя приедут, больше половины детей, которых родители отправили в школу, уходят домой. Сами школьники в таких условиях не хотят ходить в школу, кто их заставит? Кто может, занимается с родителями дома", - рассказал учитель.

Жительница села Хубар Саида рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что у нее в этой школе учатся двое детей.

"Вчера я их отправляла в школу. Уроков не было, они пришли рано. Я спрашивала у детей, вам давали уроки? У дочки во втором классе первый урок они просто сидели, второго урока не было по расписанию, потом их отправили домой. У сына в 5 классе вообще уроков не было, им включили мультик на проекторе, и они его смотрели. Сегодня их уже не стала отправлять, скорее всего, и завтра не отправлю», - говорит Саида.

По ее словам, большинство родителей поддерживают забастовку учителей. "Мы ждем, пока наши учителя выйдут и будут нормальные уроки. Сейчас и нормальных занятий нет, прислали не предметников, а учителей психологии, физкультурников и других. Сегодня какой-то инцидент ещё в школе был, сказали побили какого-то ученика. Наши учителя такого себе не позволяют", - рассказала женщина. 

Житель села Амир рассказал, что его дети не ходят в школу. 

"Дома стараемся с ними заниматься, а так они сами туда ходить не хотят, говорят другие учителя. Почти все родители хотят, чтобы прежний директор вернулся, и поддерживают забастовку", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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