Тимур Идалов освобожден от наказания

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Апелляционный суд в связи с истечением срока давности освободил адвоката из Чечни Тимура Идалова от наказания по делу об угрозе убийством, также Московский областной суд решил не лишать его адвокатского статуса.

Как писал "Кавказский узел", 21 января адвокат из Чечни Тимур Идалов был освобожден от принудительных работ, распоряжение о вступлении приговора в силу отозвано. Идалов попросил Верховный суд разрешить привлечь к ответственности судью, которая вынесла ему приговор. Сроки давности по делу уже истекли. Апелляционная жалоба Идалова на приговор поступила в Химкинский горсуд 16 января.

28 ноября 2024 года суд приговорил адвоката из Чечни Тимура Идалова к году и 11 месяцам принудительных работ и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью, признав виновным в угрозах прокурору. Лишение адвокатской практики стало наиболее суровой частью наказания Идалова. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря 2024 года Идалов вышел на свободу и обратился к судье Химкинского горсуда, указав на нарушения в своем деле.

Адвоката Тимура Идалова в апелляции освободили от наказания по делу об угрозах убийством или причинением вреда здоровью в отношении прокурора (ч. 2 ст. 296 УК) в связи с истечением срока давности, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Сегодня судья вынес решение об освобождении от наказания, изменил приговор. Судья не стал прекращать производство, он освободил от дальнейшего отбывания наказания, в том числе в виде запрета на занятие адвокатской деятельностью. То есть я могу работать как адвокат", - заявил Идалов на видеозаписи.

Идалов отметил, что дело против него было полностью сфальсифицировано. "Сегодняшнее решение дает мне стимул обжаловать эти решения в вышестоящих судах - в кассации и в Верховном", - заявил Идалов на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Слово защите".

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