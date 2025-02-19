Сотрудницы Соцфонда в Дагестане заподозрены в аферах на более чем 600 миллионов рублей

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По версии следствия, аферы имели место при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка по более чем 2539 заявлениям жителей республики.

По версии следствия, подозреваемые с января по сентябрь 2023 года внесли в информационную систему соцобеспечения ложные сведения по 2 539 обращениям жителей республики о расчете размера среднедушевого дохода семьи. На основании этих сведений были приняты решения о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на сумму более 635 млн рублей, сообщило следственное управление СКР по Дагестану.

В отношении четырех сотрудниц Соцфонда возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее, в декабре 2024 года, в отношении двух бывших сотрудников регионального отделения Соцфонда было возбуждено дело по ч.4 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении социальных выплат), говорится в сообщении на сайте регионального Следкома.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2024 года начальник и главный бухгалтер отделения почты в Магарамкентском районе были заподозрены в хищении 10,9 миллиона рублей из денег, перечисленных для выплат пособий.

Ранее, в мае 2024 года, в суд было передано дело бывшего министра труда и соцразвития Дагестана Расула Ибрагимова, девяти директоров центров соцобслуживания и заведующей отделением соцобслуживания, которые обвиняются в мошенничестве с социальными выплатами и хищении более 82 миллионов рублей.

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