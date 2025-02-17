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23:37, 17 февраля 2025

Табасаранский район трижды за неделю попал в сводки вооруженных инцидентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три вооруженных инцидента за неделю в Табасаранском районе и с участием местных жителей требуют внимания силовиков к обстановке в районе, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналист и местный житель.

Как писал «Кавказский узел», следователи устанавливают обстоятельства произошедшего 15 февраля на въезде в село Хучни Табасаранского района Дагестана, где при въезде в село Хучни водитель легкового автомобиля стрелял в полицейских. При задержании мужчина был ранен, и доставлен в больницу.

Ранее, в тот же день в городе Дагестанские Огни мужчина совершил разбойное нападение на женщину - кассира продуктового магазина. Вооружившись боевым пистолетом, он потребовал у неё деньги. "После того, как злоумышленник покинул магазин, женщина, придя в себя, позвонила в полицию и сообщила о случившемся. В течение получаса сотрудниками полиции Дагестанских Огней личность подозреваемого была установлена и объявлена в розыск. Им оказался 31-летний житель Хивского района. Табасаранские полицейские, как и остальные, получили ориентировку и, патрулируя улицы, увидели автомобиль, на котором скрылся преступник. В ответ на требования полицейских сдаться, мужчина открыл по сотрудникам огонь. Ответным огнём подозреваемый был ранен", - сообщило  МВД Дагестана.

Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев подчеркнул,  что хотя информации о связи стрельбы в селе Хучни с вооруженным нападением на полицейского в Дербенте, когда один из подозреваемых был задержан в Табасаранском районе, нет, вооруженные инциденты часто связаны с Табасаранским районом.

"Связано ли это с ранее произошедшим инцидентом в Дербенте, и вообще с подпольем, информации нет. Но здесь обращает на себя внимание такой факт, что подобного рода события довольно часто происходят в Табасаранском районе или выходцами из Табасаранского района. В 2011 году в селе Хурик Табасаранского района Дагестана был убит один из самых влиятельных религиозных деятелей – шейх Сиражудин Хурикский. Убийц, насколько мне известно, не нашли. Потом произошли события, связанные с сыном бывшего главы района Сандро Шихмагомедовым, который в 2013 году был причастен к подрыву машины в селении Хучни, а теперь оказался участником нападения на полицейского в Дербенте", - говорит Фатуллаев.

Ранним утром 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз. Следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых по делу о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия. Сотрудник полиции прооперирован, угрозы его жизни нет. 11 февраля суд в Дербенте арестовал трех участников нападения на полицейского, один из них - ранее судимый  сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Нападение на полицейского в Дербенте не связано с терроризмом, оно произошло после конфликта в одном из ночных заведений, указали дагестанские журналисты.

По словам журналиста, выходит, что на отдельно взятый Табасаранский район приходится большое количество резонансных преступлений.  "Такая ситуация связана с коррупционными вопросами, с главами администраций, их родственниками, сыновьями, окружением этих сыновей, которые становятся причастными к преступлениям с применением огнестрельного оружия, оборотом наркотических средств. Считаю, что надо, наверное, попристальнее обратить внимание на этот район, и что там происходит", - говорит Фатуллаев.

Житель Табасаранского района Саид считает, что вряд ли можно говорить об активизации бандподполья в случае с перестрелкой в селе Хучни.

"Мужчина до этого ограбил магазин, и случайно столкнулся с полицейскими. Видимо, решив скрыться, открыл огонь. Думаю, это обычный криминал, хотя нельзя исключать и другие версии событий. В районе десятилетиями существовала клановая порука, связанная с местной властью, вседозволенностью преступников. Люди боялись высказываться против чиновников. Не исключаю, что часть таких «обиженных» затаили злобу на власть и правоохранителей, и пытаются таким образом выплеснуть свое недовольство", - предположил мужчина.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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