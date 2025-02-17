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17:21, 17 февраля 2025

Уроженец Украины осужден по делу о диверсии в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил уроженца Украины Ярослава Лозько к 10,5 года колонии, признав его виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае после начала боевых действий на Украине регулярно происходят поджоги железнодорожной инфраструктуры. Следователи квалифицируют эти инциденты в том числе как диверсии. 9 июля 2024 года суд в Краснодаре приговорил к 12 годам заключения местного жителя, признав его виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Версии следствия о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Уроженец Сумской области Украины Ярослав Лозько признан виновным по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия) и приговорен к 10,5 года колонии строгого режима, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, в августе 2024 года мучжина купил растворитель и, облив им корпус двух релейных шкафов РЖД на Ростовском шоссе в Краснодаре, поджег их с помощью зажигалки.

"Существенных повреждений шкафы не получили, а мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Подсудимый мотивировал поступок «ненавистью к правящему режиму РФ и желанием внести свою лепту в победу Украины в СВО»", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 281 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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