Военный в Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к колонии контрактника Амерхана Курскиева.

Курскиев с целью временно уклониться от прохождения военной службы, чтобы отдохнуть и провести время по своему усмотрению, в период мобилизации не явился на службу в войсковую часть. Находясь вне части, Курскиев проводил время по своему усмотрению, в органы государственной власти и военного управления в этот период не обращался, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. При этом он не был задержан и обратился в полицию сам, признав себя виновным в совершении вмененного ему преступления.

В ходе процесса он пояснил, что ему был предоставлен отпуск, однако к указанному сроку к месту службы он не убыл, поскольку желал отдохнуть и провести время с родственниками. Братья подсудимого показали, что тот стал проживать по месту их жительства, помогая матери по хозяйству и ухаживая за ней. В части он отсутствовал около девяти месяцев. Однако суд счел, что она в дополнительном уходе не нуждалась и назначил ему наказание в пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего Аскера Крымукова, признав его виновным в уклонении от службы. 13 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Станислава Трапезникова, признав его виновным в уклонении от службы.

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