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06:21, 15 февраля 2025

Военный осужден в Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего Аскера Крымукова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Аскер Крымуков не явился на службу в установленный срок и проводил время по своему усмотрению, а затем сам явился в военную прокуратуру.

На суде Крымуков признал свою вину. Он пояснил, что командование разрешило ему уехать домой, но с условием, что он вернется на службу в установленный срок. По истечении этого срока Крымуков в часть не явился, а остался дома, так как хотел помочь беременной супруге, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Крымукова виновным в уклонении от службы и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Аскера Крымукова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Станислава Трапезникова, признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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