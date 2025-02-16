Условия жилья в передвижных домах привлекли карабахских беженцев

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Беженцы из Нагорного Карабаха, купившие передвижные деревянные дома в экодеревне под Ереваном, назвали новые условия жизни выгодными по сравнению со съемным жильем.

Как писал "Кавказский узел", к концу ноября 2024 года стройкомпания "Арин Берд Эко", которая возводит передвижные дома из дерева, получила десятки заказов от вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на строительство частных домов в эко-деревне в пригороде Еревана. Беженцы пояснили,что сочли передвижные деревянные дома выгодной альтернативой съемному жилью.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

В передвижных домах экодеревни сейчас проживают более 60 семей, почти половина из них– семьи беженцев из Нагорного Карабаха, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница офиса компании «Арин Берд».

По ее словам, еще столько же домов находятся на стадии строительства, а всего на первом этапе запланировано строительство более 1000 домов. «Кроме домов, запланировано, что в экодеревне будет церковь, спортивные площадки, бизнес-центр. Налажено электричество, сотовая связь, водоснабжение. Один легковой транспорт ежечасно совершает рейсы до центра Эребуни. Несколько детей утром отвозятся в школу или в садик специальными рейсами и привозятся [обратно]. Но запланировано, что с увеличением жителей будет введено еще два автобусных рейса. В этом году начнем асфальтирование», - рассказала она.

Цены за квадратный метр жилья в экодеревне варьируются от 140 тысяч до более 200 тысяч драмов, в зависимости от материалов. Территорию под строительство дома компания сдает в аренду на 20 лет, но владелец дома может в любой момент перенести свой дом в другое место, отметила представитель компании.

Жилищная программа правительства Армении не работает, так как предлагаемая поддержка не соответствует ценам на рынке недвижимости, а безработица или маленький доход не позволяет людям брать ипотеку в банках, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель союза НПО «За Арцах» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) Нжде Искандарян. По его словам, исследования рынка показали, что в Армении стоимость квадратного метра жилья в городах составляет от 300 тысяч до 500 тысяч драмов.

Деревянные передвижные дома «удобные, теплые и доступные в бюджетном плане», прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" архитектор и руководитель частной строительной бригады Арнольд Гаспарян, занимающийся строительством коттеджей за пределами Армении.

Половина мира живет в таких домах

«Дома действительно хорошие, если строят по всем правилам. Если жильцы будут внимательны, то [дома] прослужат долго. Половина мира живет в таких домах. Но есть проблема, с которой сталкиваются жильцы через несколько лет, – это слабый пол. Если строители не предусмотрят это, то через два года пол начнет проваливаться и создаст проблемы для жильцов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Беженка из Нагорного Карабаха Рузанна Петросян переехала в дом недавно. "Мы с мужем живем одни, без детей. Так как в апреле прекращается программа «40+10 тысяч драмов», мы с мужем решили взять здесь небольшой домик. Правда, мы спешили, не подождали, чтобы завершили полностью. Зато теперь не платим аренду почти 400 долларов каждый месяц – все наши сбережения ушли на арендную плату. Когда переехали в эко-деревню, немного стало легче. Муж начал искать постоянную работу. Зиму пережили в деревянном доме в тепле. Правда, за электричество пришлось заплатить почти 40 тысяч драмов, и плюс 30 тысяч за аренду и обслуживание дома. Но это сумма в два раза меньше, чем то, что мы платили за съемное жилье. Пока не жалею, что решилась на покупку этого дома, хотя все время вспоминаю наш большой каменный дом в Мартакерте", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

19-летняя Анна проживает в экодеревне с семьей уже три месяца, а до этого они жили в съемной квартире в Ереване. Девушка сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что довольна бытовыми условиями, и отметила, что «зимой тепло, маленького обогревателя достаточно для одной комнаты, что сильно экономит финансы». На вопрос, как она ежедневно добирается на учебу, девушка сказала, что бесплатный транспорт ездит каждые 40 минут до остановки у медцентра «Эребуни».

Считаю, что дом должен быть каменным. Но с другой стороны, я не смогу купить каменный дом

Петрос Даниелян из Нагорного Карабаха признался, что уже два месяца думает о том, чтобы заказать деревянный дом. «Приезжаю в экодеревню, хожу, присматриваюсь. Как мужчина я считаю, что дом должен быть каменным. Но с другой стороны, я не смогу купить каменный дом, а когда правительство прекратит программу «40+10 тысяч драмов», все жители Нагорного Карабаха, которые жили от зарплаты к зарплате, останутся на улице из-за высоких цен на жилье. Все говорят, что экодеревня имеет перспективы, будет развиваться... Трудно решиться. Но здесь много карабахских семей, и это немного способствует принятию решения. Много наших знакомых, соседей по Степанакерту уже уехали из Армении. Я рассматриваю и такой вариант для моей семьи», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Агуник Мкртчян переехала в Ереван из Лорийской области после Спитакского землетрясения 1988 года и все эти годы жила в съемной квартире. После того, как в Армению начали приезжать беженцы из Нагорного Карабаха, владелец квартиры повысил стоимость аренды в два раза. Узнав про проект деревянных домов, пенсионерка приехала в экодеревню, чтобы посмотреть.

Не страшно, что дом деревянный, главное, что своя крыша

"Несколько раз приходили, смотрели. Увидели, что люди начали здесь жить. Что постепенно создаются условия. Еще я рассмотрела перспективу – думаю, этот поселок будет развиваться, и с годами здесь будет вся инфраструктура развитая. А еще я думаю, что недвижимость в Армении никогда не подешевеет. Поэтому эти домики для таких людей с небольшим доходом - выход из ситуации. Не страшно, что дом деревянный, главное, что своя крыша, недорогая аренда земли", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что купила больше 60 квадратных метров по 140 тысяч драмов за квадратный метр. «Дети взяли ссуду в банке, чтобы внести первоначальный взнос. Начали строить в декабре. Обещали за два месяца. Но я пристально слежу за строительством. Если мне что-то не нравится, я заставляю поменять. От этого стройка идет медленно. Думаю, в апреле сможем переехать», - сказала Мкртчян.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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