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11:17, 15 февраля 2025

Очередь из более тысячи автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

Пробка из машин. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1022 автомобилей.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на пункте пропуска "Верхний Ларс" на 11.17 мск разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1022 машин.

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля в очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось 1053 автомобиля.

Напомним, в начале декабря 2024 сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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Очередь из машин на КПП "Верхний Ларс". Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
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Более тысячи грузовиков ожидают проезда через "Верхний Ларс"
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07:44, 26 января 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" выросла до 1757 машин
Скопление машин на пропускном пункте "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
10:08, 25 января 2025
Очередь из почти 1500 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"
Cкопление машин в пункте пропуска "Верхний Ларс". Фото: https://region15.ru/v-severnoj-osetii-vyezda-v-gruziyu-ozhidayut-svyshe-750-bolshegruzov/
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