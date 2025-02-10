Более тысячи грузовиков ожидают проезда через "Верхний Ларс"

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1 тысяча 53 грузовика зарегистрированы в электронной очереди для проезда из Россию в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля разрешения на выезд в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидали водители и пассажиры более 1200 автомобилей. Проезд закрыт из-за плохих погодных условий.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

1 тысяча 53 грузовых автомобиля стоят в электронной очереди в ожидании проезда из Россию в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс", пишет со ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что за прошедшую неделю госграницу пересекли более 16 тысяч машин. "За прошедшую неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли 16 380 единиц автотранспорта и 36 100 человек", - сказал он.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти установили дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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