Пробка из автомобилей сохраняется перед КПП "Верхний Ларс"

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Разрешения на выезд в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры более 1200 автомобилей. Проезд закрыт из-за плохих погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, по данным на 07.55 мск, разрешения на выезд в Грузию ожидали 1173 машины.

На 20.55 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" в ожиданиии разрешения на выезд через границу с Грузией находятся водители и пассажиры 1224 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

"В связи с погодными условиям проезд закрыт", - сказано на сайте.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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