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07:58, 9 февраля 2025

Очередь из почти 1200 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

Скопление машин на пропускном пункте "Верхний Ларс". Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1173 автомобилей.

На пункте пропуска "Верхний Ларс" на 07.55 мск разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1173 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля в очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 600 автомобилей.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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